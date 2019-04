Prefeitura substitui lâmpadas e vai rebaixar rede para iluminação em via de acesso ao Polo Oeste

A Gerência de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos vai reforçar a iluminação pública com a troca de 100 lâmpadas da Avenida Jamil Nahas, acesso ao Polo Empresarial Oeste, na saída para Aquidauana. No local, funcionam 20 empresas, que geram mais de 4.800 empregos diretos.

Também está programado o rebaixamento da rede de energia na pista lateral da Avenida Solon Padilha, em uma extensão de 2,5 quilômetros, desde as proximidades da Vila Romana até a entrada no núcleo.

As duas intervenções, segundo o empresário Ivan Bolandine da Silva, diretor da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas ) e proprietário de uma das empresas instaladas no polo, as intervenções vão aumentar a sensação de segurança dos trabalhadores. Sobretudo, aqueles residentes em bairros próximos que vem de motocicleta, bicicleta e de quem usa o transporte coletivo enquanto aguarda o ônibus.

“Com o reforço na iluminação, e a instalação de mais 10 câmeras de monitoramento (10 já em estão funcionando), muitas empresas poderão aumentar a produção, abrindo um terceiro turno de trabalho”, explica.

Desde o final de 2017, o acesso ao polo ficou mais fácil com a instalação de uma passarela sobre o Córrego Imbirussu, que reduziu a menos de um quilômetro o trajeto dos trabalhadores residentes nos bairros Nova Campo Grande e Jardim Carioca.

A Prefeitura já tem o projeto da ponte de concreto que será construída no prolongamento da Avenida 7, para criar uma alternativa de acesso para carro. A obra depende da viabilização de recursos. Está na programação de serviços da SISEP fazer em maio a manutenção das vias de circulação interna no polo empresarial e limpeza das áreas ainda sem edificação.