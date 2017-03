Prefeitura sorteia 52 vagas remanescentes para ambulantes nos terminais

A Prefeitura de Campo Grande sorteou nesta terça-feira (28) , na Agência Municipal de Trânsito (Agetran), 52 vagas remanescentes para o comércio ambulante nos terminais. Nesta etapa, 69 vendedores se habilitaram a 52 vagas disponíveis nos terminais, sendo 14 delas no Terminal Hercules Maymone.

Todos participaram do primeiro sorteio e não foram contemplados. Com isto, ficaram na condição de suplente. Os escolhidos terão que pagar alvará e taxa de ocupação de uso do solo, além de um passe de ônibus toda vez que entrarem nos terminais.

Só não há mais vagas para o Terminal Guaicurus, onde todo o espaço destinado à atividade foi preenchido no primeiro sorteio, realizado no último dia 23 de janeiro. Em todos os terminais são 137 vagas, distribuídas entre os três turnos, das 6 horas da manhã até às 23 horas, quando encerram as atividades.

A expectativa é de que ainda nesta semana seja oficializado no Diário Oficial e fixado o prazo para que os contemplados compareçam à Agetran para escolher o turno e o terminal onde desejem atuar. O primeiro sorteado, José Pereira da Silva, terá a chance de escolher qualquer uma das 52 vagas disponíveis.

Ao sorteado seguinte, Carlos Eduardo Fioravante, restará escolher entre as 51 restantes. O critério será adotado até chegar ao 52º sorteado. Os ambulantes também poderão optar por continuar como suplente da vaga no terminal para onde se inscreveu. No caso, por exemplo, do Terminal Guaicurus, só foram oferecidas três vagas e 10 ambulantes se inscreveram.

Entre os sorteados o sentimento é de alívio e animação com a perspectiva de voltar a trabalhar após dois meses sem vender, enquanto durou este processo de regularização. Carlos Eduardo Fioravante, o segundo sorteado, não vê a hora de voltar a sua rotina de diária no Terminal Bandeirantes, onde por dois anos trabalhava com a venda de salgados, água mineral e refrigerante.

“O sorteio foi o critério mais justo, sem favorecimento”, avalia o ambulante, que antes de entrar na atividade, trabalhava como segurança. Sua posição no sorteio praticamente garantiu uma da duas vagas disponíveis para o período da manhã (das 6 horas ao meio-dia).

Outro sorteado ( o de número 4 ), o refugiado senegalês Mooustapha Ndiate, num português com forte sotaque francês (idioma oficial do seu país), manifestava confiança que conquistaria a única disponível para o período da manhã no Terminal Aero Rancho, onde há um ano, atuava na venda de acessórios de celular.

Processo democrático

Em dezembro a Prefeitura publicou edital de habilitação para o sorteio, que resultou em 156 inscrições, nas quais os candidatos indicaram o turno e o terminal em que pretendiam trabalhar. Houve 10 impugnações porque os candidatos não apresentaram toda a documentação exigida. Este grupo teve oportunidade de se regularizar, mas apenas seis ambulantes puderam participar deste novo sorteio, porque resolveram as pendências.

O Comércio Ambulante na área interna dos terminais de transbordo teve as regras definidas pela lei complementar 225, de 20 de março de 2014, regulamentada pelo decreto 12.676, de 03 de julho de 2015.

