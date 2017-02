Prefeitura se reúne com caçambeiros para definir descarte de entulhos

O Secretário Municipal de meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), acompanhado do diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Transito (Agetran), Janine de Lima Bruno participou, na tarde dessa sexta-feira (3), da reunião com os caçambeiros responsáveis pelo transporte de entulhos da capital, para definir novas regras que serão implantadas pela Prefeitura de Campo Grande.

Durante a reunião participaram os 69 caçambeiros associados. Ao todo estão cadastrados na Prefeitura aproximadamente 316 que trabalham no transporte e entulhos.

O secretário da Semadur, José Marcos destacou a importância da regulamentação dos empresários do setor. “Vamos regulamentar a lei por meio de um decreto em conformidade com as sugestões dos caçambeiros. Este trabalho será executado conforme as sugestões de todos. É claro que temos que trabalhar conforme determina a lei ambiental”.

José Marcos explicou que nos próximos dias a Prefeitura vai elaborar e promover uma campanha ambiental educativa para esclarecer a população e aos responsáveis pela produção dos entulhos. “Nossa função não será de punir quem trabalha correto. Serão punidos aqueles que trabalham irregularmente”, frisou.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno explicou que a Agetran é responsável regulamentação do transporte na via. “As caçambas deverão ficar estacionadas conforme a legislação municipal. Para trabalhar neste setor os empresários deverão estar devidamente cadastrados na Prefeitura. Quem não tiver o licenciamento poderá ser removido e multado”.

A finalidade da reunião foi esclarecedora e teve como objetivo orientar os caçambeiros sobre suas funções, dos geradores de entulhos, no caso a construção civil e também disciplinar a destino correto do entulho.

A Associação dos Caçambeiros antecipou e dará apoio aos profissionais no que diz respeito à documentação.

Veja Também

Comentários