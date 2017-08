Prefeitura revitaliza UBS 26 de agosto e amplia atendimento médico

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, e do Departamento de Manutenção, revitalizou a UBS Dr. Jair Garcia de Freitas (26 de Agosto) e aumentou os atendimentos médicos.

Foram readequadas duas salas de para coleta de exames para atender a demanda da área central. A fachada externa foi reformada e revitalizada com materiais e mão de obra da própria Secretaria de Saúde. O que tornou possível a reforma sem custos adicionais. além disso, com a revitalização foi possível convocar mais dois médicos para atender no período vespertino, aumentando o numero de consultas.

Diretora do Distrito Sanitário Sul, Glória de Araújo, afirmou que a reforma era esperada há anos e por isso o momento era de comemoração. “Hoje é um dia de alegria para nós. Essa unidade há tempos precisava desta revitalização e só foi possível agora com o empenho do prefeito e do secretário de saúde. A comunidade e o Conselho de Saúde comemoram essa revitalização”, disse.

Já a gerente da UBS 26 de Agosto, Rita de Cássia Almeida, explicou que o pedido havia sido feito há mais de dois anos e somente agora foi atendido. “A reforma era muito esperada e só aconteceu agora. Foi uma solicitação que acontece há mais de cinco anos. A parte de dentro do teto havia caído após uma tempestade e afetou toda a frente do posto. Houve várias aberturas no teto e migraram muitos pombos para dentro, o que dificultou a higienização. Foram feitos inúmeros pedidos de manutenção e infelizmente não conseguimos”, disse.

Além das melhorias na parte estrutural, com a revitalização foi possível aumentar os atendimentos médicos. Um clínico-geral e um pediatra passaram a atender no período vespertino.

Para o prefeito Marquinhos Trad, todo o trabalho que vem sendo feito pela prefeitura, só é possível graças ao apoio que vem recebendo de todos. “Temos entregado várias reformas de unidades básicas de saúde, mas devagar. Não é fácil. Mas com a união de todos e principalmente dos servidores públicos, desde os que estão com a vassoura na mão, aos que chegam de carro importado, temos conseguido, porque vocês têm feito muito pela prefeitura”, afirmou.

O secretário municipal de saúde Marcelo Vilela também salientou a união e apoio que vem recebendo de todos. “Temos nos reunidos com os diretores distritais e tentado nos organizar. Essa construção da saúde pública é difícil, mas com a colaboração dos servidores e dos conselheiros que representam os usuários a gente tem conseguido fazer”, finalizou.

Veja Também

Comentários