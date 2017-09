Prefeitura retoma obra parada há anos e inicia pavimentação de acesso ao Bairro São Caetano

Após quatro anos de paralisação, a Prefeitura retomou a pavimentação do principal acesso ao Bairro São Caetano, na Rua José Matte, que se estende por 800 metros a partir da Avenida Tamandaré. A empreiteira já está fazendo a terraplanagem e até a sexta-feira (01/09) deve aplicar a capa asfáltica no trecho final da Rua José Matte, após pavimentar o início da via e duas travessas (José Arnaud e Arroio do Meio) .

A obra, que integra o Complexo Seminário Etapa A, é uma reivindicação da comunidade, que há quase 20 anos convive com a poeira na estiagem e os atoleiros quando chovia. “Praticamente desde 2015 estamos na expectativa do asfalto. Colocaram a tubulação e logo em seguida a obra parou, deixando a rua cheia de buraco. Só neste ano foi feita a rede de esgoto”, relata a dona de casa Mirian Batista Jesus, que se mudou para o bairro há 18 anos, quando havia poucas casas na vizinhança. Além do saneamento básico, junto com o asfalto, virá a construção das calçadas com piso tátil e a sinalização de trânsito.

A chegada do esgoto e, brevemente do asfalto, anima Zaque Larréia, morador do São Caetano há 9 anos, quando começou a construir sua casa. “Vamos ter mais qualidade de vida e valorização do imóvel”, analisou. A mesma expectativa tem dona Isabela Salomão, que tinha até se conformado em morar em uma rua sem asfalto. “A obra ficou tanto tempo parada que nem acreditava mais que um dia ficaria pronta”, admite.

Seminário Etapa A

A drenagem e pavimentação do Complexo Seminário Etapa A é uma das 16 frentes de serviço lançadas em 2014 com recursos do PAC-Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas que não tiveram continuidade ou sequer foram iniciadas ao longo dos últimos três anos. Prevê investimento de R$ 6.372.750,21 para execução de 7,5 quilômetros de pavimentação; 5 quilômetros de drenagem e 2,5 km de recapeamento da Avenida Tamandaré, que passou a receber as águas pluviais que descem do Santo Caetano, eliminando os problemas de alagamento mais abaixo, no Jardim Seminário.

Para conclusão das obras do Complexo Seminário etapa A foi firmada parceria com o Governo do Estado, que viabilizou R$ 1.437.195,23 da contrapartida e de realinhamento das planilhas.

Mais de 90% da pavimentação planejada já está concluída e, atualmente, além desta frente de serviço no São Caetano, a empreiteira trabalha na implantação de calçadas no Jardim Seminário e na abertura do prolongamento da Rua Marechal Câmera, que quando estiver concluída, será a terceira de via de acesso (junto com a Tamandaré e a Rua Cardeal Arcoverde) à UCDB. O asfalto já foi feito no trecho entre as ruas Tenente Lira e a Rua Frederico Abranches. A pavimentação do trecho final até a universidade só depende agora do realinhamento da rede de energia elétrica, já solicitada à Energisa.

Há 60 dias foi implantado um conjunto de galerias celulares de três metros de diâmetro, em uma extensão de 25 metros, que servirão de travessia sobre o Córrego Seminário. A UCDB já fez a remoção e com isto ampliou para 9 metros o corredor público destinado a abertura da via, com calçadas laterais de 2,5 metros.

