Prefeitura reorganiza fluxo de veículos no Aeroporto de Congonhas

A Prefeitura de São Paulo reorganizou o embarque e desembarque no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. As novas regras passarão a valer a partir da próxima segunda-feira (15). A intenção é melhorar o fluxo de embarque e desembarque e o trânsito no entorno do terminal.

Os taxis de todas as categorias passarão atender no piso superior os passageiros que deixam o aeroporto. A chegada ao aeroporto também será feita toda pelo piso superior, próximo as áreas de check-in das companhias, tanto dos taxis, quanto dos carros particulares.

Os carros particulares e de aplicativos que deixam o aeroporto deverão usar o piso inferior, onde será feito o desembarque dos que não usarão taxis. Esse local também continuará a ser usado pelos veículos fretados.

Com a mudança, as vagas de taxis serão ampliadas das atuais 50 para 96.