Prefeitura relança Programa Comunidade Viva em solenidade nesta sexta-feira

Com a finalidade de promover uma gestão municipal democrática, eficiente e com participação dos presidentes dos conselhos regionais, associação de moradores e da população, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), relança o Programa Comunidade Viva nesta sexta-feira (07.04). A solenidade de assinatura do decreto de revisão do Programa Comunidade Viva e nomeação dos membros da Rede Viva acontece no Gabinete do Prefeito, às 16h30.

O Programa Comunidade Viva tem como finalidade otimizar a participação da comunidade local na gestão democrática no município de Campo Grande, bem como o fortalecimento do Sistema Municipal de Planejamento (SMP).

A gestão deste Programa é de responsabilidade da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), juntamente com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, por meio da Rede Viva, cuja finalidade é atender as demandas da comunidade. A gestão democrática municipal é uma das principais metas deste governo, visando a elevação da qualidade de vida e a criação de novas oportunidades para a população, com efetiva participação da comunidade.

A diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, pontua que o Programa Comunidade Viva tem o compromisso da aproximação do poder público com as comunidades das sete regiões da Capital. A diretora explica que cada região possui um conselho, que é responsável por dialogar com as Associações de Moradores, Clube de Mães, Conselhos de Classe e Associação de Pais e Mestres e juntos irão ouvir os anseios das comunidades, trazerem até a prefeitura as reivindicações, que por sua vez serão encaminhadas para as secretarias, autarquias para as devidas soluções.

Sobre o Programa

Este Programa é preconizado pela Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e, a Lei Complementar n. 94, de 6 de outubro de 2006, que institui a Política de Desenvolvimento, e o Plano Diretor de Campo Grande, valorizando a atuação dos conselhos regionais e fomentando iniciativas para a efetivação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Na ocasião, serão assinados convênios do Propam e Protocolo de Intenções com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para a realização de mapeamento das galerias da microbacia do Lagoa. (veja matérias no site).

