Prefeitura reestrutura espaço do SERVIMED para melhorar o atendimento dos segurados

Com o objetivo de garantir o atendimento dos segurados do SERVIMED, a Prefeitura de Campo Grande está reestruturando o IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), em parceria com a AGETEC (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação).

De acordo com a diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, Camilla Nascimento de Oliveira, a Prefeitura de Campo Grande elaborou o projeto para contratação de um novo sistema, mais moderno, com mais funcionalidades e que permitirá aos usuários ter melhor acesso aos serviços. “O processo de licitação já foi encaminhado para o a DICOM para viabilizar o novo sistema”, ressalta Camilla.

O uso de tecnologias é componente importante nos dias de hoje e facilita a vida do cidadão. Na sociedade atual, a globalização, a interatividade, a interconectividade e a mobilidade são características que não podem ser ignoradas. Buscando uma gestão eficiente e tecnológica.

A reestruturação do espaço físico e a implantação de novos setores voltados para o melhor atendimento aos usuários, aliado ao novo sistema de informática para a Gestão do SERVIMED permitirão maior comodidade, celeridade e satisfação para os beneficiários. Outra ação importante, é a revisão nas normas que regulamentam os serviços e a disponibilidade de informativos e manuais de uso para os servidores.

“Há anos, o IMPCG possui um sistema obsoleto de gestão dos serviços. O programa de informática que é utilizado tem ferramentas restritas e causa inúmeros transtornos. Para se ter uma ideia, o controle das contribuições é realizado no sistema em DOS, que é aquela tela preta e letrinhas verdes. Isso causa muitos problemas, porque inexplicavelmente deixa de efetuar os descontos das contribuições dos servidores e bloqueia o acesso aos serviços”, afirma Camilla Nascimento de Oliveira, Presidente do IMPCG.

Uma ação simples e que há muito tempo os servidores reclamam, é a carteirinha do SERVIMED. “Conseguimos colocar em prática a emissão do Cartão Saúde em material mais durável e com melhor apresentação. Aqueles que estão vencendo já estão sendo emitidos em cartão PVC. Assim que implantar o novo sistema, todos os Cartão-Saúde serão substituídos e, inclusive, passarão a ter tarjas magnéticas”, comenta Elza Pereira da Silva, Diretora Geral de Administração e Finanças.

O SERVIMED tem encontrado inúmeras dificuldades, especialmente financeiras. A nova lei de reestruturação, que alterou as alíquotas e as medidas que estão em andamento, são necessárias para a continuidade do serviço.