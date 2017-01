Prefeitura recupera trecho danificado em rua do Alves Pereira

Até a próxima segunda-feira, (9) se as condições climáticas ajudarem, o trecho interditado desde terça-feira da Rua Osvaldo Aranha, bairro Alves Pereira, será reaberto ao tráfego. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seintrha) e da concessionária de água e esgoto (Águas Guariroba) estão trabalhando no local. Lá uma cratera se abriu depois que o poço de visita (PV) não resistiu à pressão da enxurrada, cedeu, danificando parte da tubulação de drenagem e a rede de esgoto.

O local interditado fica na parte mais baixa do bairro, quase às margens do Córrego Balsamo. A drenagem da Rua Osvaldo Aranha, recebe toda a enxurrada da parte alta. Isto pode ter provocado uma espécie de turbilhão de água sobre o PV (poço de visita, que nada mais que é uma caixa de conexão das tubulações). Isto fez com que o tampão se soltasse e a água acabasse jorrando. Paralelamente, com o excesso de umidade do solo, o aterramento das redes cedeu, abrindo o buraco.

trabalho de recuperação é um pouco mais demorado porque são necessárias algumas horas de estiagem para que possa ser executado com segurança. As tubulações serão refeitas assim como o aterramento da rua e o trecho do pavimento danificado.

Rua Estrela do Mar

Também está em andamento a intervenção e outra região da cidade onde as chuvas provocaram estragos. A Prefeitura notificou a empreiteira responsável pela obra de drenagem na Rua Estrela do Mar que providenciou o fechamento da cratera aberta para colocação dos tubos da drenagem. A obra está paralisada há alguns porque a gestão passada não pagou a empreiteira.

A implantação de um sistema de drenagem numa extensão de 170 metros da Rua Estrela do Mar faz parte do projeto de recapeamento da Rua Marques de Lavradio, no trecho entre a Joaquim Murtinho e a Avenida Três Barras. O recapeamento foi interrompido depois de executados 400 metros. A drenagem parou quando faltavam 70 metros.

Ruas Salmorão com Ponte Firme

Na Vila Cidade Morena, na esquina das ruas Salmorão com Ponte Firme, a drenagem também não resistiu a força da enxurrada, abrindo uma cratera no meio da cruzamento. Está sendo providenciada a compra de material para que o trecho danificado da drenagem seja refeito e o pavimento restaurado.

