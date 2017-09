Residencial Anápolis vai receber obras de drenagem e pavimentação

A Prefeitura de Campo Grande vai licitar nos próximos dias as obras de drenagem e pavimentação do Residencial Anápolis, um conjunto habitacional situado na região urbana do Bandeira, onde a população há 20 anos enfrenta problemas de alagamento provocado pela enxurrada do Bairro Pioneiros e Jardim Botafogo, que desemboca no núcleo habitacional de aproximadamente 50 casas.

Os técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos recuperaram o projeto, que é de 2010. Com isso, evitaram a devolução dos recursos, em torno de R$ 1,4 milhão, obtido junto ao Ministério das Cidades.

A obra foi licitada e chegou a ser iniciada, mas a empreiteira desistiu da sua execução e nos últimos quatro anos o projeto ficou esquecido.

“Moro aqui desde a entrega das casas em 1997. O barro e a poeira sempre foram um problema. Mas desde a pavimentação do Pioneiro, há uns 10 anos, passamos a sofrer com alagamento com o enxurrada que desce principalmente pela Rua Francisco dos Anjos, que se estende até a Avenida Filinto Muller”, reclama Lore Martinez, que mora exatamente na esquina com a Rua Mirai.

O projeto executivo, em fase final de elaboração, prevê a implantação de 746 metros de drenagem e 2,2 quilômetros de pavimentação. Serão beneficiados os moradores das ruas Junes Salommy; Francisco dos Anjos; Mirai; Iraque; Paraíuna;Canabrás; Pompeo Ferreira; Divino Fonseca; Rodrigo Moura; Kilda Monteiro e 13 de Novembro.

Recentemente, a Secretaria de Infraestrutura executou serviços de cascalhamento e, a pedido dos moradores, ergueu lombadas de contenção da enxurrada na esquina das ruas Francisco dos Anjos com Rodrigo Moura, com objetivo de livrar dos alagamentos as casas desta parte do conjunto, destino final das pluviais que descem da Francisco dos Anjos.

