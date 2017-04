Prefeitura recupera primeiro acesso e conclui obras nesta terça-feira

A Prefeitura de Campo Grande deve concluir nesta terça-feira (25) o recapeamento de um trecho de 132 metros das ruas Adélia e Minas Novas, arrancado pela força da enxurrada nas Moreninhas. No final da tarde da última quarta-feira (19), em menos de uma hora, choveu nas Moreninhas 159 milímetros, índice pluviométrico previsto para os 30 dias do mês de abril e causou estragos que estão sendo recuperados pela prefeitura.

Nesta segunda foram aplicadas 50 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) para refazer 110 metros de asfalto da Minas Novas. Agora, falta refazer 22 metros da Rua Adélia, que junto com a Fraiburgo, são os principais acessos aos bairros da região.

Ainda no sábado, a equipe refez o asfalto no trecho de 80 metros da Rua Fraiburgo, que também foi destruído pela força da água da chuva que se infiltrou sob a base e levantou placas do pavimento. Neste local, onde ainda na sexta-feira foi aplicado um revestimento primário para permitir a passagem dos veículos, houve a utilização de mais 40 toneladas de CBUQ.

“Diante dos estragos, não havia outra alternativa a não ser refazer o asfalto, já que o tapa-buraco seria um paliativo”, explica o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese. O secretário voltou ao bairro nesta segunda-feira para inspecionar os serviços.

Desde quinta-feira equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços estão trabalhando na limpeza. Eles retiraram, aproximadamente, 100 caminhões de areia que foram carregadas para o trecho do asfalto da Vila Cidade Morena.

No bairro, algumas ruas já são pavimentadas, há rede de drenagem, mas as bocas de lobo não podem ser conectadas para captação da enxurrada porque falta implantar o último trecho da tubulação que descarregará estas águas pluviais no Córrego Gameleira. Este material foi despejado numa erosão próxima à garagem da Viação Cidade Morena. Também está programado o patrolamento da Rua Peruibe, Moreninha 3, praticamente intransitável.

Veja Também

Comentários