Prefeitura recolha quase 300 toneladas de lixo após desfile no Rio

Dados divulgados hoje (6) pela prefeitura do Rio mostram que a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheu 283,3 toneladas de lixo nos quatro dias de desfile no Sambódromo. Do total, 76,7 toneladas foram recolhidas apenas entre a noite de segunda-feira (7) e a tarde dessa terça, após o encerramento do Grupo Especial.

A coleta foi feita tanto na pista quanto nas áreas interna e externa da Passarela do Samba. Do volume recolhido, a quantidade de resíduos potencialmente recicláveis somou 1,7 tonelada somente nos desfiles da noite de segunda, na Passarela do Samba, totalizando 6,2 toneladas desde sábado. O total será encaminhado para as cooperativas de catadores credenciadas na Comlurb.

Nos blocos que desfilaram segunda-feira por toda a cidade, a Comlurb recolheu 51,6 toneladas de resíduos. Desde o dia 16 de fevereiro foram retiradas 593,9 toneladas de resíduos dos blocos.

A Comlurb ainda não havia divulgado, até a manhã de hoje (6), o volume recolhido nos 68 blocos programados para se apresentarem ontem (5), mas são estimadas no período 43 toneladas de resíduos. Já o desfile do Grupo C, na Intendente Magalhães, na segunda-feira, somou 6,9 toneladas de lixo, totalizando 15,5 toneladas em três dias.

As equipes do Lixo Zero aplicaram, nessa terça-feira, 109 multas a foliões que urinaram em vias públicas, no valor, cada uma, de R$ 563,30. Houve mais 13 multas por descarte irregular de pequenos resíduos, no valor de R$ 205,60. Desde o início da Operação Carnaval, no último dia 16, foram registradas, no balanço divulgado ao final do dia de ontem, 963 infrações nos blocos.