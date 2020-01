Prefeitura recebe somente amanhã inscrições para curso de Libras no Bairro Paulo Coelho Machado

A Libras é um meio de comunicação oficial no Brasil - Ilustração

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais e da SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos), abre novas vagas para o curso básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais) em três pontos da cidade.

O curso tem a duração de três meses, e busca permitir ao aluno a utilização da Língua Brasileira de Sinais em nível básico, possibilitando proferir a comunicação em diversos contextos sociais.

Serão três pontos diferentes para a realização das inscrições do curso, que será gratuito. Depois dos bairros Universitário e Cohab, que receberam equipes do projeto para inscriver os interessados no curso, amanhã será a vez do Paulo Coelho Machado, onde das 19h às 20h, terá uma equipe da prefeitura no Instituto APIC-MS, localizado na Rua Hauber Carille 139.

As vagas são limitadas, com idade mínima de 16 anos, e no ato da matrícula o candidato deverá levar a cópia do RG e um comprovante de residência. Ao final receberá um certificado comprovando a participação no curso.

O subsecretário Ademar Vieira Junior ressalta a importância de levar esse benefício mais próximo do cidadão. “Facilitando o acesso das pessoas a esse curso, a Prefeitura mostra que pode ir até nossa população. Muitas pessoas não têm condições de participar de projetos como esse, e a SDHU está encurtando o caminho para os interessados’’.

A iniciativa de realizar o curso consiste na compreensão da importância de assegurar à pessoa surda ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação, refletindo sobre a questão da inclusão e das oportunidades dirigidas a esse grupo. Desta forma, considera a premissa de que todos têm os mesmos direitos para o pleno exercício da cidadania.

Sobre LIBRAS:

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi oficialmente reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil através da lei nº 10.436 de 2002, e regulamentada pelo decreto 5626 de 21 de abril de 2005, em 2012, com a LBI – Lei Brasileira de Inclusão e acessibilidade no território nacional. A Libras é um meio de comunicação oficial no Brasil, sendo necessário o respeito e uso para garantir os direitos dos surdos e acessibilidade contidos nos alvarás de funcionamento.

Para maiores informações sobre o curso ligue 2020-1182.