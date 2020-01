Prefeitura recebe hoje e amanhã inscrições para seleção de profissional desenhista cadista

Classificados serão convocados para atuarem na antiga Emha - Arquivo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da secretaria municipal de Gestão e da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, abre nesta segunda-feira (20) o período de inscrições do processo seletivo que oferece 10 (dez) vagas para a função de Desenhista Cadista, sendo cinco para contratação imediata e cinco para cadastro reserva.

O Edital está publicado na edição do dia 16 de janeiro de 2020, do no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A seleção é direcionada para candidatos que tenham o Ensino Médio Completo e conhecimento específico de AutoCad. O salário oferecido é de R$ 1.996,00, sendo que o contrato terá duração de 12 meses.

São atribuições para a função de Desenhista Cadista: Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas, cartográficas e outros, conforme normas técnicas; Submeter os esboços elaborados à apreciação superior; Elaborar desenhos dos projetos, definindo suas características e determinando os estágios de execução e outros elementos técnicos; Modificar, redesenhar e atualizar os desenhos existentes, de acordo com as necessidades.

E, Proceder a levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações, para posterior execução dos desenhos; Proceder às reduções e ampliações de desenhos, baseando-se em desenhos já executados; Executar desenhos baseando-se em croquis ou originais para permitir a preparação de plotagem e outros processos de reprodução; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.

O Processo Seletivo deverá seguir as seguintes etapas: Inscrição online; Entrega de Títulos (Experiência Profissional); Prova Prática na AMHASF: desenho no AUTOCAD a ser aplicado pela Equipe Técnica da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários do Município de Campo Grande/MS.

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas do dia 20/01/2020 às 16 horas do dia 21/01/2020, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Não será cobrada taxa de inscrição para participação no Processo Seletivo.

Quem quiser mais informações poderá conferir o Edital, na íntegra, por meio da edição eletrônica do Diogrande nº 5.806, a partir da página 04, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande