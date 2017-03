Prefeitura recebe emenda para entidades de assistência social

Na manhã desta segunda-feira (27), o prefeito Marquinhos Trad, juntamente com a vice-prefeita Adriane Lopes, o secretário de Governo, Antônio Cézar Lacerda, e representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e da Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), recebeu a visita do deputado federal Luiz Henrique Mandetta, que noticiou a disponibilidade de verba para entidades de assistência da Capital.

O valor da verba que será disponibilizada é de R$550 mil e será gerida pela Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria de Assistência Social (SAS). Destes, R$150 mil destinados, nesse primeiro momento, para a APAE, e R$ 75 mil para a AMA, totalizando R$225 mil. O restante será destinado a outras entidades, podendo ser utilizado como custeio.

Uma das entidades beneficiadas é a APAE, que é uma associação filantrópica sem fins lucrativos, que promove e articula ações de defesa, direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência.

A Apae possui 3 unidades de atendimento na Capital, abrangendo as áreas de saúde e educação, sendo uma delas o Centro de Educação Girassol, que possui capacidade para atender 450 alunos com deficiência mental associada ou não a outras deficiências (deficiência múltipla) e autismo.

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas, que também será contemplada, tem por missão proporcionar à pessoa com autismo uma vida digna: trabalho, saúde, lazer e integração à sociedade, oferecendo à família da pessoa com autismo instrumentos para a convivência no lar e em sociedade, promovendo e incentivando pesquisas sobre o autismo.

Devido à grande importância do papel das entidades no município, os recursos investidos são de enorme ajuda para o desenvolvimento das ações que já ocorrem e também para a criação de novas, trazendo mais dignidade e benefícios para a população de Campo Grande.

