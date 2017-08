Prefeitura recebe duas mil pessoas em três horas de atendimento na Ação Cidadã

Somente no período da manhã, entre 8 e 11 horas, aproximadamente, dois mil moradores da região do Dom Antônio Barbosa procuraram os 60 serviços oferecidos neste sábado, até as 17 horas, na Ação Cidadã Campo Grande pelos Direitos Humanos, promovido pela Prefeitura de Campo Grande.

“Muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar um passe de ônibus para ir ao Centro retirar um documento e aqui nós oferecemos isso, o que nos envaidece muito. Uma administração é feita para servir a população e não para tirar direitos do cidadão. Eu agradeço a todos os que estão fazendo de Campo Grande uma cidade cada vez melhor”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

A dona de casa Jaqueline Souza de Melo é uma dessas pessoas que aproveitou a ação perto de casa para buscar algo que almeja há muito tempo. “Fiz o meu cadastro na EMHA para ver se consigo uma casa. Gostei muito desta ação. É muito mais perto pra gente. Achei maravilhoso, porque também trouxemos as crianças para brincar”, contou.

Já a moradora do Parque do Sol, Jessica Furtado, 22 anos, saiu da ação com a esperança de um emprego de fiscal de caixa. Ela está desempregada há um ano e nove meses e saiu com um encaminhamento pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). “Estou muito feliz. Não imaginava que fosse ser encaminhada para o mercado de trabalho. Ações como essa são importantes para atender quem precisa”, agradeceu.

Cláudio Henrique Portílio da Silva, 20 anos, aproveitou para emitir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho. Um erro na emissão do CPF inviabilizou a emissão da carteira, o que estava lhe prejudicando. “Moro aqui no Jardim Los Angeles. É muito melhor vir aqui do que ir ao Centro. Achei muito importante um evento como este”, opinou.

O subsecretario de Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior, contou que as 5 horas da manhã muitas pessoas já aguardavam a abertura da ação, o que evidencia a necessidade de novos eventos nas demais regiões. “Isso é muito importante. É garantia de direitos. A prefeitura mais perto da população”, avaliou.

O deputado federal Luiz Henrique Mandetta destacou a importância de eventos para ajudar pessoas que sofrem, seja com violência doméstica, contra idoso, de gênero, analfabetismo e até problemas com a saúde. “Isso nos leva a refletir não só no que o prefeito pode fazer, mas o que cada um de nós pode fazer por Campo Grande”, enfatizou.

O evento contou com a participação dos vereadores Ademir Santana, Airton Araújo e Lucas de Lima, do secretário de Governo, Antônio Lacerda, do chefe de gabinete do prefeito, Alex Oliveira Gonçalves, e dos secretários Ilza Mateus, Rudi Fiorese, Marcelo Vilela, Enéas Carvalho, Carla Stephanini, Janine bruno, Angelica Fontanari, Valdir Custódio, Cleiton Franco e Tony Ueno,

O evento acontece na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, que está localizada na Rua Lúcia dos Santos, s.n., Bairro Dom Antônio Barbosa até as 17 horas.

