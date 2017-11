Prefeitura recebe doação de equipamentos de informática dos Correios em MS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), recebeu na última semana, a doação de bens móveis dos Correios de Mato Grosso do Sul. Foram entregues impressoras, computadores e notebooks.

O termo de entrega foi assinado pelo superintendente estadual dos Correios em Mato Grosso do Sul, Júlio González, pela gerente regional de serviços, Patrícia Latife, e pelo diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso. “Campo Grande é quem ganha com essas doações. Iremos disponibilizar os equipamentos para diferentes locais onde a população será beneficiada”, disse Paulo Fernando na ocasião.

Para Júlio González, o trabalho dos colaboradores envolvidos na ação fez a diferença e reiterou que os Correios estão à disposição do administrativo municipal. “Queremos agradecer a todos que participaram desse processo de doação, em especial a Agetec que recebe as peças, conserta e destina para os projetos que são desenvolvidos pela Prefeitura”.

Os computadores e impressoras serão enviados para as unidades com déficit de equipamentos e os notebooks poderão ser usados para eventos e ações sociais, bem como as novas subsecretarias. “Todas as máquinas recebidas estão no laboratório de informática para conserto e ajustes necessários”, explica o diretor de Atendimento e Suporte da Agetec, Rodrigo Lauletta.

Para o diretor-presidente da Agetec, as doações feitas ao administrativo municipal demonstram a credibilidade e confiança nessa gestão. “Estamos felizes com a forma que a população e empresários têm visto e se relacionado com a gestão atual. Isso aponta para o caminho certo e reforça a confiança na maneira que o prefeito Marquinhos Trad tem conduzido a cidade”, finaliza.