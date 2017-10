Prefeitura recebe 236 propostas na concorrência pública para novos permissionários de táxis

Na entrega de documentação para concorrência pública nº 008/2017, das 217 vagas para motoristas de táxis permissionados, 236 pessoas compareceram no Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG), local onde foi instalada a comissão de licitação.

A entrega de documentação foi acompanhada pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos, Vinícius Leite Campos, e do diretor-geral do Departamento de Compras e Licitação (Dicom), Ralfhe Cunha.

Nesta segunda-feira (16), a comissão de licitação, conforme prevê o edital, recebeu os envelopes, com a documentação dos taxistas que pretendem ter uma vaga de permissionado e na próxima segunda-feira (23) a licitação receberá a documentação dos mototaxistas.

A entrega da documentação encerrou às 9 horas. Em seguida, a comissão de licitação se reuniu, acompanhada de três taxistas, para abrir os envelopes, rubricar e, posteriormente, analisar e divulgar os candidatos aptos a trabalhar nos táxis em Campo Grande.

De acordo com o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, as vagas são para 217 permissionados e 236 apresentaram a documentação.

“Toda a documentação será conferida e quem estiver com a documentação regularizada terá a permissão. Outro quesito para seleção será o tempo de serviços, que contará na pontuação final. Tudo isto está previsto no edital”, frisa Janine.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos, Vinícius Leite Campos, lembra que a licitação para permissão de uso de novos táxis em Campo Grande é uma antiga reivindicação da categoria.

“Este trabalho é fruto de muitas reuniões realizadas no gabinete do prefeito Marquinhos Trad. Nós da Agência de Regulação ficamos responsáveis pela elaboração do edital. Um dos avanços são os 30% que os taxistas podem fazer nos descontos das corridas também aprovado pela Prefeitura de Campo Grande”, comenta Vinicius.

O taxista auxilia Ramão Carlos, que trabalha na praça há mais de 23 anos,comemora a oportunidade de ter o próprio táxi.

“Eu cumpri todas as exigências do edital e todos estão tendo a mesma oportunidade. Tivemos prazo para entregar a documentação e não haverá problema algum”, diz Ramão.

A oportunidade também chegou para as mulheres e cerca de 40 fizeram a inscrição. Entre elas, Ana Gládis, que achou o processo de seleção organizado e tranquilo.

“Estou satisfeita com a seleção, que dá oportunidade para as mulheres, além de trabalhar com táxis, ter a permissão própria”, finaliza.

