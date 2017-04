Prefeitura realizará 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher

A Prefeitura de Campo Grande realizará no dia 12 de abril a 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher, sob coordenação do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. A convocação para o evento foi publicada nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Os trabalhos serão desenvolvidos em torno do tema central “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade”.

O decreto n. 13.124 pode ser acessado por meio do endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

