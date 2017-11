Prefeitura realiza seminário para discutir os desafios para o combate à corrupção

IMG_1663

No Dia Municipal de Combate à Corrupção, 16 de novembro, a Prefeitura de Campo Grande abre espaço para colocar o tema em pauta de debate durante o I Seminário: Combate à Corrupção – Desafios e Oportunidades. O evento, coordenado pela Secretaria Municipal da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, acontece durante toda a tarde de hoje no auditório do Instituto Missionário São José.

Durante a abertura do evento, o secretário municipal da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, Evandro Ferreira de Viana Bandeira, destaca que o seminário, além de difundir e marcar a data no calendário de eventos municipais, apresenta um panorama geral sobre a Lei Anticorrupção, proporcionando à sociedade um momento de discussão e reflexão acerca do tema.

“A palavra corrupção tem se tornado rotina nos meios de comunicação social. Porém, não deixa de causar perplexidade aos cidadãos toda vez é exposta uma nova situação de flagrante desrespeito com a má utilização e gestão do dinheiro público. O que esperamos com esse seminário é que ele produza efetivamente resultados positivos aos participantes”, pondera Bandeira.

Ao ministrar a palestra com o tema “A Transparência como ferramenta de Combate à Corrupção”, o coordenador-geral da Transparência do Município de Campo Grande, Marcos Aurélio Rodrigues Sedassari, destaca a necessidade de maior controle social por parte da utilização das ferramentas disponíveis ao cidadão como o portal da transparência.

“Vamos começar a percorrer as organizações sociais, escolas e as comunidades nos bairros de Campo Grande para mostrar às pessoas a importância de cada cidadão ser uma peça atuante dentro de seu município. É direito de todos cobrarem o gestor público, porém, a gente nota, principalmente por meio dos acessos registrados no portal da transparência, que ainda é muito insignificante a busca por parte dos usuários sobre a aplicação dos recursos por parte da administração”, explica o palestrante.

Atualmente, o portal da transparência de Campo Grande recebe, em média, cerca de 20 acessos por mês, sendo que 65% desses usuários visitam a página mais de uma vez.

Palestras

A Constituição Federal e o Combate à Corrupção no Brasil – Evandro Ferreira de Viana Bandeira – Secretário Municipal da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência de Campo Grande/MS.

Lei de Improbidade. Lei Anticorrupção. Os desafios, as oportunidades e os entraves que a corrupção provoca no desenvolvimento do Município – Luciano Silva Martins – Secretário-Adjunto da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência de Campo Grande/MS.

O Papel das Controladorias no Combate à Corrupção – Mauri Valentim Riciotti – Procurador de Justiça do MPE/MS.

A Auditoria Interna na Prevenção de Erros e Fraudes – Elton Dione de Souza – Auditor-Geral do Município de Campo Grande/MS.

A Transparência como Ferramenta de Combate à Corrupção – Marcos Aurélio Rodrigues Sedassari – Coordenador-Geral da Transparência do Município de Campo Grande/MS.

Comissão

Durante a abertura do evento desta quinta-feira (16) tomaram posse os novos membros da Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI, nomeados pelo Decreto “PE” n. 3.269, de 25 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial de Campo Grande n. 5.014, de 26 de setembro de 2017, para mandato de dois anos, a contar desta data, assumindo o compromisso de bem desempenhar as suas funções e cumprir os objetivos e finalidades estabelecidos no Decreto n. 13.204, de 5 de julho de 2017, que estabelece procedimentos e outras providências correlatas para garantir o direito de acesso à informação.