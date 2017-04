Prefeitura realiza Protocolo de Intenções com o IFMS para mapeamento da microbacia do Lagoa

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano ( Planurb) celebra o Protocolo de Intenções com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para a realização de mapeamento das galerias da microbacia do Lagoa (MBLAG-06) com o diagnóstico, cadastramento, estudo e elaboração do projeto de drenagem da área de intervenção. A cerimônia acontece nesta sexta-feira (07.04) às 16h30, no Gabinete do Prefeito.

Esta cooperação consiste na implementação de projetos de pesquisa e extensão, intercâmbio de profissionais, informações e publicações científicas e na transferência de tecnologias. Prevê ainda a promoção de eventos educativos e culturais e atividades de extensão e estágios curriculares.

Como resultado desta parceria será possível atender aos anseios da comunidade na resolução do problema de drenagem do entorno da microbacia do Lagoa, melhorando o saneamento básico e consequentemente a qualidade de vida da população local.

