Prefeitura realiza processo seletivo para encaminhar jovens ao mercado de trabalho

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas para a Juventude, em parceria com empresas privadas e de Recursos Humanos, está realizando o processo seletivo para encaminhar jovens, com idade até 29 anos, para o mercado de trabalho. As vagas em aberto são destinadas para vendedor externo e para estudantes que desejam realizar estágios nas áreas de Direito, Ciências Contábeis, Economia e Técnico em Administração.

Para as pessoas que atendam o perfil de vendedor externo, serão disponibilizadas duas vagas e o processo seletivo acontecerá na segunda-feira (26), a partir das 9h, na sede do órgão público.

Já as entrevistas para preencher as oportunidades para estágios serão realizadas na quarta-feira (28), em dois períodos diferentes: entre as 9h e as 11h e entre as 13h e as 17h. Ao todo, serão 50 vagas disponíveis.

“As parcerias com empresas privadas permitem que encontremos as vagas para os jovens que queiram ter o primeiro emprego ou mudar de ramo. Vemos a quantidade de jovens que estão a procura dessas oportunidades e trabalhamos para poder abrir essa porta para eles”, disse o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

O processo seletivo realizado na Subsecretaria de Políticas para a Juventude tem como objetivo encontrar jovens que atendam o perfil solicitado pela empresa, encaminhando as pessoas que realmente desejam aproveitar a oportunidade e se qualificar ainda mais.

Na última segunda-feira (19), a mesma empresa de Recursos Humanos realizou um processo para contratação de estagiários para trabalharem empresas privadas e os resultados atingiram o objetivo proposto de preencher as 40 vagas disponíveis.

A adesão dos jovens foi tão grande que 166 pessoas estiveram na Subsecretaria e 37 foram encaminhados para as empresas. Do total de pessoas que preencheram o perfil solicitado, 17 foram contratados.

“O que fazemos é atender a demanda das empresas, que buscam pessoas qualificadas, e dos jovens, que estão procurando uma oportunidade”, disse o coordenador de empregabilidade e relações institucionais da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, Carlos Roboton.