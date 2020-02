Prefeitura realiza primeira oficina para implantar Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União

A Prefeitura de Campo Grande realiza no próximo dia 19 (quarta-feira) a primeira oficina com técnicos e gestores das secretarias e fundações municipais, para implantar o Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União – MEG-Tr.

O MEG-Tr é um instrumento estabelecido pelo Governo Federal através do Ministério da Economia, e está fundamentado na Portaria nº 66, de 31 de março de 2017, e na Instrução Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019. O objetivo é contribuir com o aumento da maturidade de gestão e governança no âmbito dos órgãos que operam recursos oriundos das transferências da União e aprimorar a efetividade na entrega de valor público à sociedade brasileira.

A medida é resultado de uma adaptação do modelo de excelência utilizado pela Fundação Nacional de Qualidade – FNQ e adequada para a gestão pública brasileira.

A primeira etapa da implantação do modelo de excelência é uma autoavaliação da gestão municipal, identificando as boas práticas já realizadas e apontando as melhorias que devem ser buscadas para aprimorar o atendimento das demandas dos cidadãos. Além da autoavaliação, a Prefeitura deverá implantar um Comitê de Governança e Gestão para acompanhar e realizar anualmente a atualização de um Plano de Melhoria.

Participam da oficina gestores e representantes das principais secretarias e fundações, dentre elas Secretaria Municipal de Governo (Segov), Gestão (Seges), Finanças e Planejamento (Sefin), Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (Planurb), além das secretarias fins (Sesau, Semed, Funtrab, Sectur, Sedesc e Funtrab).