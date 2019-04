Prefeitura promove I Fórum das Cidades Digitais com foco na troca de experiências de tecnologias

IMG_1413 (Copy)

Buscando transformar Campo Grande numa Capital Digital até 2020, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, promoveu na manhã desta quinta-feira (25) o I Fórum de Cidades Digitais do Centro do Mato Grosso do Sul, direcionado para prefeitos, gestores e vereadores da região. O objetivo é promover a troca de experiências e trazer soluções às prefeituras interessadas na promoção do desenvolvimento socioeconômico por meio da tecnologia.

O prefeito Marquinhos Trad destacou como a tecnologia tem facilitado a vida das pessoas e da importância dela na administração pública oferecer à população diversos serviços onde quer que estejam.

“O uso da tecnologia é uma constante de qualquer setor na vida do ser humano. O serviço público tem que acompanhar os avanços tecnológicos que estão cada vez mais velozes, as pessoas exigem isso. Com esse evento a Agetec traz várias vantagens para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aliás, foi através dela que nós inserimos alguns conteúdos programáticos tecnológicos que o Ministério Público Federal nos deu dez em transparência. É através desse mecanismo que hoje o campo-grandense pode entrar em um serviço oferecido dentro da prefeitura sem sair da sua casa”, disse.

Segundo o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho, o Fórum é uma grande oportunidade aos gestores municipais do Estado se atualizarem e adquirir novos conhecimentos que possam ser empregados em suas cidades.

“Nós vamos abordar a questão da importância da tecnologia ser usada de forma transversal dentro da administração pública porque hoje ela é necessária em vários processos”, afirmou.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Garcia Cardoso conta que os investimentos começaram a partir de 2018, após a criação da Agência no ano anterior, e vão desde a atualização do parque de máquinas à implantação de softwares de gestão para as Secretarias, com destaque para a informatização de pastas como Saúde, Educação, Finanças e RH.

“Essa parceria que a gente fez com a Rede Cidades Digitais é para que as pessoas de outros municípios possam fazer um intercâmbio de conhecimento e saber o que está acontecendo em outros lugares e para que a gente possa disseminar as novas tecnologias. Escolhemos alguns projetos da Prefeitura de Campo Grande que vamos destacar no evento de hoje como o Fala Campo Grande, que é uma ferramenta que o cidadão consegue interagir com o gestor, buscando resolver os problemas das pessoas. Temos também o Portal do Cidadão que oferece serviços online aos campo-grandenses”, exemplificou.

Outro ponto importante, observa o diretor, é o planejamento municipal de tecnologia para os próximos anos.

“Além de resolver os problemas, temos que pensar no futuro. Por isso estamos preparando o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para ver o que Campo Grande precisa para os próximos anos”, frisou Cardoso.

Encontro – Para facilitar as inovações na Capital e nos demais municípios da região, a Prefeitura de Campo Grande e a Rede Cidade Digital (RCD) realizam no dia 25 de abril, o I Fórum de Cidades Digitais do Centro do Mato Grosso do Sul, no Auditório do Museu das Culturas Dom Bosco, na avenida Afonso Pena 7.000.

A RCD promove encontros do gênero, gratuitos para servidores públicos, em parceria com Prefeituras, Associações de Municípios e Governos Estaduais atualmente em sete estados brasileiros. Além do Mato Grosso do Sul, fóruns e congressos de cidades digitais acontecem em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia.