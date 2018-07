Prefeitura encerra curso artesanal de embutidos e defumados no bairro José Abrão

400A9676

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher encerrou nesta sexta-feira (13), o curso de produção artesanal de embutidos e defumados promovido em parceria com as Federações FETTAR/FETAGRI e Sindicato Rural que são interlocutores nossos, junto ao SENAR, para oferecimento de cursos de qualificação.

O curso com duração de três dias foi oferecido a 14 participantes, homens e mulheres, da região do Bairro José Abrão. Ao final foi servida uma feijoada com os ingredientes produzidos no curso, como costela de porco defumada, presunto, lombo, linguiça, peixe defumado, carnes vermelhas e frango.

Para a Subsecretária de Políticas para a Mulher, Maritza da Silveira Cogo os cursos são metas da administração do prefeito Marquinhos Trad, no que diz respeito à qualificação e das mulheres.

“Este curso gera aprendizado e garante uma renda extra às famílias. É um curso realizado no bairro o que facilita no deslocamento dos alunos e alunas. Tudo isso é possível devido ao apoio dos parceiros”.

A presidente do Clube de Mães do Bairro José Abrão, Marli Padilha cedeu o espaço para a realização do curso e destacou o apoio da Subsecretaria da Mulher.

“Com o apoio dos parceiros nós realizamos este curso de produção artesanal de embutidos. A facilidade é para os alunos que não precisam deslocar para o centro da cidade para aprender o curso”.

O aluno Rafael Ruffo disse que o curso ajudou no aprimoramento e organização dos alimentos. ‘Tenho uma pastelaria e as técnicas servirão para o meu trabalho. E com relação ao curso, “quando tiver uma festa estarei apto para fazer a feijoada”, comentou.

De acordo com o instrutor e chefe de cozinha Edgar Duarte o Senar está pronto para realizar os cursos profissionalizantes. “É um curso completo com apostilas e aulas práticas. Aqui a gente ensina o aluno trabalhar com higiene e no final formamos um profissional qualificado e capaz de fazer uma feijoada preparando os ingredientes defumados e saborosos”, completou.

O curso foi realizado com a participação da equipe da Semu que trabalham na mobilização, que são os funcionários Higor Matheus, Emilia Gomes e Zunilda Freitas.