Prefeitura realiza diagnóstico participativo da APA do Ceroula

Planurb2

Na última sexta-feira (22) a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) realizou em conjunto com a Universidade Católica Dom Bosco o Diálogo do Diagnóstico Participativo do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. A ação é parte de uma das etapas de elaboração do Plano de Manejo da APA do Ceroula, conforme previsto no Contrato n. 21, de 23 de janeiro de 2019.

A APA do Ceroula foi instituída por meio do Decreto Municipal n. 8.264, de 27 de julho de 2001, com o objetivo de recuperar, proteger e conservar os cursos d’água que compõem a Bacia do Córrego Ceroula, bem como proteger os ecossistemas locais, suas paisagens notáveis, o solo e demais atributos naturais que possam ser considerados relevantes. A Unidade de Conservação possui aproximadamente 66.954ha (sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro hectares).

O Plano de Manejo da APA do Ceroula está sendo desenvolvido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), por meio de uma equipe de pesquisadores, técnicos, e com a participação da Agência de Inovação e Empreendedorismo da UCDB (S-Inova).

A coordenadora do trabalho pela UCDB, Engenheira Sanitarista e Ambiental Ana Paula Teles, apresentou detalhes de como está organizado as etapas do projeto de elaboração do Plano de Manejo, lembrando que a intenção é trabalhar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais da Bacia do Córrego Ceroula. “A metodologia seguida para a realização das etapas do Plano de Manejo atende ao Roteiro Metodológico para elaboração de Planos de Manejo do IBAMA, onde prevê que as atividades tenham um enfoque participativo, envolvendo a população local, para que o documento garanta o desenvolvimento sustentável da região”, disse.

Na sequência aconteceu de uma oficina participativa, com o enfoque em obter subsídios para a proposição de ações de manejo para a APA do Ceroula. Além do Diálogo do Diagnóstico Participativo realizado no período vespertino, a UCDB realizou a apresentação do trabalho aos acadêmicos da instituição nos períodos matutino e noturno, em comemoração ao Dia Mundial da Água.

Plano de Manejo

O Plano de Manejo é um instrumento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei n° 9.985/2000), com objetivo geral de organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas e ainda a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com propósito a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais.