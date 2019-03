Prefeitura realiza aula inaugural do Enem para mais de 500 jovens na Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, realizou hoje (23), a Aula Inaugural do Curso Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio-2019 no auditório da Uniderp. Os alunos da rede pública terão 33 sábados de aulas até o dia (02) de novembro, véspera da realização do ENEM.

Em sua terceira edição, o curso preparatório já foi ministrado para cerca de 500 alunos e mais de 10 mil jovens já receberam formação da Subsecretaria da Juventude. “Nós deixamos de investir em outras áreas para oferecer essa oportunidade aos jovens que sonham em mudar de vida, estamos fazendo por eles o que não fizeram por nós e sabemos que com esforço e dedicação sempre atrás dos nossos sonhos e objetivos, é possível mudar de vida”, comentou o prefeito Marquinhos Trad.

No primeiro sábado, teve início com palestras do psicólogo Otávio Augusto Teixeira dos Reis abordando o tema “Ferramentas de Sucesso e Realização – Pilares Sistêmicos”, Prefeito Marquinhos Trad, professor de História Alexandre Guilherme Paes e apresentação de parceria Filipe Simões Correa Alves diretor da Elite Mace.

Desde o início do ano de 2017, os cursos desenvolvidos e realizados pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude, já atendeu mais de 10 mil jovens em diferentes áreas do conhecimento, como exemplo; Programa Levanta Juventude, Programa Telecentro 2.0, Curso Preparatório para o ENEM, Escola de Vencedores e Estação Juventude 2.0.

Ainda para o prefeito, programas que atendem os pilares da formação pessoal fazem parte da administração. “Com informação, orientação e realidade do mercado de trabalho, temos certeza que o jovem campo-grandense terá sucesso em sua caminha”.

Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, os cursos são voltados para jovens de 15 a 29 e totalmente gratuitos. “O jovem que passa pelos cursos oferecidos pela Subsecretaria, está mais preparado para o mercado de trabalho e também para as provasde seleção de nível superior”. Destaca Maicon.

Durante todo o ano, a Subsecretaria de Políticas para a Juventude, oferece vagas dos cursos no período matutino e vespertino e para participar basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.