Prefeitura realiza ação para reinserção de acolhidos em comunidades terapêuticas

Na tarde de terça-feira (30) a SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos) juntamente com a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizaram o 1º Motiva Ação, em alusão ao dia do trabalhador o evento visa orientar pessoas em situação de rua e em tratamento da dependência química para a reinserção no mercado de trabalho.

O evento foi realizado na sede da Funsat e teve como objetivo apresentar os serviços de intermediação de empregos executados gratuitamente pela Agência Municipal de Empregos.

Em conformidade com o PAIC (Programa de Ação Integrada e Continuada) a COPRAD (Coordenadoria de Proteção à População de Rua e Políticas sobre Drogas) orientou os participantes sobre os serviços gratuitos oferecidos e também sobre documentos e procedimentos para a realização do cadastro no SINE/Funsat.

Com o objetivo de assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro a esta classe da sociedade, a Prefeitura de Campo Grande através da SDHU e Funsat visa o desenvolvimento de políticas públicas para a reinserção dessas pessoas ao mercado de trabalho.

“Por meio das parcerias com a Funsat, Semu e Sistema S, 14 acolhidos já foram qualificados para o mercado de trabalho e completaram o estudo do ensino fundamental, através de uma parceria com a Semed”, frisa o Subsecretario de Defesa dos Direitos Humanos Ademar Júnior.

Para Jurandir Machado, 28 essa oportunidade é única e muito importante, “permaneci por quatro anos envolvido com drogas, e nunca tive essa chance de poder crescer, com a oportunidade que a Prefeitura esta abrindo posso fazer planos para o futuro”, comenta Jurandir.

Ao final os participantes ainda puderam participar de uma palestra com a Doutora Laura Massuda, que abordou o tema ‘’Mundo do Trabalho’’.