Prefeitura publica homologação de seleção de Assistentes de educação infantil

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (28), no Diogrande – Diário Oficial de Campo Grande, a relação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para seleção de Assistente de Educação Infantil, para atuar nos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Educação.

Os convocados irão para proceder à entrega dos títulos, na data determinada via diário oficial. O candidato deverá apresentar original e cópia de um documento oficial de identificação com foto e a documentação comprobatória da experiência profissional e da participação em eventos de qualificação profissional na área de atuação, conforme estabelecido na publicação do Diogrande.

Os profissionais irão auxiliar os professores tanto em sala de aula quanto nas atividades externas. O processo terá validade de um ano, podendo ser renovado por igual período. O local de lotação será definido pela Semed, de acordo com as necessidades existentes nas unidades escolares da Reme. O salário é de R$ 1,2 mil, para carga horária de 40 horas semanais.

Cronograma para entrega de títulos:

Data: 3/12/2018

Horário: 07h30min às 10h30min.

Local: Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – SEMED Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida – Campo Grande/MS.