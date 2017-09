Prefeitura prorroga prazo para inscrição nos aulões preparatórios para o Enem 2017

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou o prazo das inscrições para os aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 para até o dia 13 de setembro. O aulão, que será realizado no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), começa no dia 16 de setembro, das 7h30 às 11h30, e acontecerá todos os sábados até a data da prova.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou, por telefone, na Subsecretaria Municipal de Políticas para Juventude (Subjuv). Todas as aulas serão gratuitas e ministradas por professores renomados de colégios particulares da Capital.

A intenção é proporcionar aos alunos um reforço nos estudos para que possam alcançar boas notas no exame e ter a oportunidade de construir um futuro melhor. “A prefeitura está disponibilizando essas aulas, em parceria com três grandes colégios particulares de Campo Grande, para que os estudantes possam ter acesso a dicas sobre redação e as áreas humanas, exatas e biológicas”, disse o subsecretário municipal de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira.

A participação de professores com grande experiência no ensino pode ser o diferencial para que os jovens aprendam técnicas que facilitem a memorização e ajudem os estudantes a alcançar os objetivos no Enem.

“Estamos muito felizes em poder participar dessa iniciativa inédita. Será gratificante contribuir no preparo desses jovens para a realização de uma prova tão importante que pode mudar a realidade deles”, destacou o professor de História e Filosofia, Moises Barros.

Ao todo, serão 150 vagas disponíveis e a única exigência é que o aluno esteja matriculado no Enem.

Serviço:

O telefone da Subsecretaria de Políticas para Juventude é 3314-3577 e o atendimento ocorre das 8h às 17h. A Subjuv está localizada à Rua 15 de Novembro, 532, centro.

