Prefeitura prorroga até dia 22 as inscrições de chamamento público para transmissão do Carnaval 2018

Lançado no mês de dezembro de 2017, o Edital prevê a escolha da TV Oficial do Carnaval 2018 - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da secretaria Municipal de Cultura e Turismo, decidiu prorrogar até dia 22 de janeiro de 2018, o recebimento das inscrições referente ao Chamamento Público para transmissão do Carnaval de Campo Grande 2018.

Lançado no mês de dezembro de 2017, o Edital prevê a escolha da TV Oficial do Carnaval 2018.

A empresa de Telecomunicação (Canal de Televisão) vencedora deverá transmitir com exclusividade o desfile das escolas de samba e dos blocos carnavalescos de Campo Grande, no Carnaval de 2018, a ser realizado na Praça do Papa e na Esplanada Ferroviária.

A TV poderá transmitir flashes ao vivo do desfile das escolas de samba de Campo Grande, bem como a apuração dos votos, que será realizada na quarta-feira de cinzas; flashes ao vivo do desfile dos blocos carnavalescos, no sábado e domingo que antecedem a terça-feira de Carnaval.

A divulgação poderá ser feita por meio de vinhetas e entrevistas no período que antecede o evento. Não haverá repasse de recursos pela Administração Pública para a Empresa (Canal de Televisão).

Podem participar canais de televisão sediados no município de Campo Grande, por meio de um representante legal.

A inscrição é gratuita e aberta a canais sediados em Campo Grande. A emissora interessada em transmitir ao vivo o Carnaval 2018 deve enviar ficha de inscrição e plano de trabalho via e-mail para o endereço sectur.imprensa@gmail.com, até às 17h do dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2018.

“O edital tem por objetivo divulgar a cultura carnavalesca a um maior número de expectadores, promovendo assim o acesso à cultura pela população em geral”, enfatizou Nilde Brun, secretária de Cultura e Turismo.

As novas datas estão publicadas na edição 5.113 do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, página 9, desta sexta-feira (12), disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande