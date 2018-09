Prefeitura promoverá ‘Diálogo de Primavera” durante comemorações da Semana da Árvore

Com objetivo de chamar atenção da comunidade para importância das árvores no contexto ambiental e social da nossa cidade, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e a Rede Comper de Supermercados promovem na próxima quinta-feira (20), o evento “Diálogo de Primavera – Sabores do Cerrado”, com realização de palestras sobre arborização urbana, aula show de culinária com utilização de frutos nativos do Mato Grosso do Sul com degustação e sorteio de brindes.

A diretora presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, explica que preocupada em manter a saúde ambiental de nossa cidade, a Agência realizará mais uma edição do projeto Diálogos, que promove a discussão de assuntos sobre meio ambiente e planejamento urbano durante o ano.

“Nessa edição o evento abordará a importância das árvores nativas do cerrado e a utilização dos seus frutos, que se destacam pelos seus nutrientes ricos em substâncias antioxidantes, além de alta quantidade de vitamina. Teremos a parceria com o Programa Sabores do Cerrado e Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Rede Comper de Supermercados. Essa ação será replicada no dia 24, na Biblioteca Pública do Parque Florestal Antônio de Albuquerque em comemoração à Semana Municipal da Juventude”, informa a diretora.

A atividade conta com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiental e Gestão Urbana (Semadur), Subsecretaria de Defesa dos Diretos Humanos (SDHU), Programa Sabores do Cerrado e Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Serviço

Data: 20 de setembro de 2018 (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: Cozinha Experimental – Comper Jardim dos Estados – Av. Ceará, 1553 – Chácara Cachoeira.

Cozinha Experimental Comper, localizada no Hipercenter Jardim dos Estados, é voltada para donas de casa, profissionais da gastronomia, pessoas que cozinham para ganhar um dinheiro e assim aumentar suas rendas familiares e o público em geral. Os cursos, ministrados pela culinarista Dedê Cesco, acontecem todas as terças-feiras, a partir das 8h30, e quartas, às 14h30, gratuitamente. Para participar os clientes precisam preencher fichas de inscrição nos Serviços de Atendimento ao Cliente (SACs) disponibilizados em qualquer loja Comper.

Informações sobre as inscrições pelo contato: bit.ly/dialogodeprimavera