Prefeitura promove seminário para discutir políticas públicas para os povos indígenas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e da coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, realizará na próxima segunda-feira, dia 24 de abril, o “I Seminário de Direitos Humanos e Políticas Públicas para os Povos Indígenas em contexto Urbano de Campo Grande”. O evento será no campus da UFMS.

O seminário tem por objetivo discutir as políticas públicas para a população indígena de Campo Grande. O evento contará com apresentações culturais e palestras. Além disso, haverá momentos de discussão por meio de mesa redondas, abrindo oportunidade para as comunidades levarem suas dificuldades, avanços e anseios vividos no seu dia a dia.

A programação prevê ainda debates com autoridades do poder público, que na oportunidade irão propor estratégias de trabalho para atender as demandas apresentadas.

O evento, que conta com o apoio da secretaria municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), terá início às 13h30, com encerramento previsto para as 21h, no anfiteatro I do Multiuso dentro do campus da universidade.

