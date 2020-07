Prefeitura promove seminário em mês que se comemora a luta das mulheres negras latino-americanas e caribenhas

O Dia 25 de Julho é data para rememorar a luta das mulheres negras latino-americanas e caribenhas para uma sociedade mais justa. - ( Foto: primaveraeditorial)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, e da Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial promove nos dias 15, 22 e 29 de julho o seminário “Mulheres negras, movendo as estruturas’’.

Alusivo ao dia 25 de julho (dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha), o seminário terá encontros on-line com os temas: Emprego e Renda, Educação e Dignidade e Violência e Direitos.

O primeiro encontro será com Drª Laura Márcia Rosa dos Santos, que ira falar sobre Emprego e Renda. Ela tem doutorado em Educação, mestrado em Sociologia e É especialista em Gestão Pública de Gênero e Raça. Já o segundo encontro será com a Drª Cíntia Santos Diallo, que é pesquisadora na UEMS. Ela tem pós-doutorado em Ensino da História da África e também é mestre em Políticas Públicas. A Drª Jaceguara Dantas, que é procuradora de Justiça e diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, com doutorado em Direito Constitucional e mestre em Direito do Estado pela PUC/SP, e a jornalista Silvia Constantino, que é apresentadora do programa TCE na TV do tribunal de Mato Grosso do Sul e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/MS encerram os encontros.

O seminário acontecerá sempre das 16h às 18h pelo link: https://meet.google.com/sxc-ztdw-pzk.O evento conta com a parceria da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação.

Sobre a Lei:

A Lei nº 12.987/2014, foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. O Dia 25 de Julho é data para rememorar a luta das mulheres negras latino-americanas e caribenhas para uma sociedade mais justa. É dia também de relembrar a história de Tereza de Benguela, líder quilombola símbolo da resistência contra a escravização.