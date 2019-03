Prefeitura promove reunião sobre plano de manejo da APA do Ceroula

Apa3

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realizou na manhã desta sexta-feira (1°), no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini (CEA Polonês), a 2ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula).

A reunião incluiu, dentre outros objetivos, a apresentação da metodologia para elaboração do Plano de Manejo da APA (Área de Preservação Ambiental) do Ceroula, realizada pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Durante o encontro, a Diretora-Presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, destacou que o trabalho a ser desenvolvido pela UCDB e contribuirá para a proteção ambiental do local.

“A região tem forte potencial turístico, tem potencial de abastecimento público, além de ser o único córrego da cidade que está na bacia Pantaneira. Por isso o envolvimento da sociedade, das Universidades e dos integrantes do Conselho Gestor da APA do Ceroula é de grande importância na busca para melhores soluções da gestão dos recursos naturais da região”, destacou.

A Engenheira Sanitarista e Ambiental da UCDB, Ana Paula Teles, informou que a metodologia utilizada para execução do Plano de Manejo inclui a entrega de cinco produtos, que serão executados em 11 etapas em um prazo de 12 meses, conforme contrato assinado em janeiro de 2019.

“Os desenvolvimentos das atividades para elaboração dos estudos serão desenvolvidos de maneira interdisciplinar, buscando dotar a APA de instrumentos para a gestão e manejo adequado dos recursos disponíveis, estabelecendo parâmetros adequados à exploração dos recursos naturais, promovendo assim a proteção da biodiversidade local, fomentando a educação ambiental e o turismo regional”, apresentou a professora Paula.

Também foram pauta da reunião a discussão e a aprovação da Ata da reunião anterior; Assinatura de Termo de Posse de novos representantes do Conselho; divulgação dos eventos “Diálogo de Verão”, Reviva Cultura, Eventos do Dia Mundial da Água e o “Hora do Planeta 2019”. As informações sobre os eventos serão disponibilizadas no website da Planurb.

APA Ceroula

A APA (Àrea de Preservação Ambiental) do Ceroula foi criada pelo Decreto Municipal n. 8.264, de 27 de julho de 2001, com o objetivo de recuperar, proteger e conservar os cursos d’água que compõem a bacia do Córrego Ceroula e também de proteger os ecossistemas locais, suas paisagens notáveis, o solo e demais atributos naturais que possam ser considerados relevantes.

A Unidade de Conservação possui aproximadamente 66.954 ha (sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro hectares), compreendida pela porção da bacia de drenagem do Córrego Ceroula existente no território do Município de Campo Grande.

O Conselho Gestor da APA do Ceroula foi instituído por meio Decreto Municipal n. 8.365, de 26 de dezembro de 2001, e alterado pelo Decreto Municipal n. 13.522, de 18 de maio de 2017.

Plano de Manejo

O Plano de Manejo é um instrumento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei n° 9.985/2000), com objetivo geral de organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas e ainda a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com propósito a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais.