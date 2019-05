Prefeitura promove reunião empresarial com consultores do BNDES

7Z2A8295 (Copy)

A Prefeitura Municipal , meio da Sedesc (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia), promoveu na manhã desta terça-feira (8) uma reunião técnica da qual participaram consultores financeiros do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), empresários e executivos de empresas de médio e grande porte, consultores empresariais e representantes de entidades da indústria.

“Realizamos a reunião a pedido do prefeito Marquinhos Trad, visando promover integração maior entre as empresas da nossa Capital com o BNDES, a fim de conhecer todas as linhas de crédito desse banco”, afirmou o secretário da Sedesc, Herbert Assunção.

O BNDES apresentou aos empresários detalhes sobre linhas de crédito para fomento, para equipamentos e de capital de giro. “O BNDES apresentou aos empresários um amplo portfólio de produtos que atendem um segmento empresarial de grande porte”, completou Herbert Assunção.

Conforme os consultores do BNDES, o encontro com os empresários de Campo Grande atingiu os objetivos esperados. “A reunião com os grupo de empresários foi das mais produtivas. Já estamos conversando com a Sedesc, visando novo encontro com empresas de outros portes, que têm projetos de investimentos que poderiam contar com apoio do BNDES”, afirmou o consultor Ian Ramalho Guerriero.

Quinze empresas sediadas em Campo Grande foram representadas na reunião realizada no Hotel Deville, todas elas de médio e grande porte. O BNDES participou do encontro com os consultores Gustavo Gimeneze Nonato, Ian Ramalho Guerriero e Anderson Morais Marques.