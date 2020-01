Prefeitura promove oficina de Igualdade Racial e aborda temática do Povo Cigano

A Prefeitura de Campo Grande promoveu nesta quarta-feira (15), no auditório do Sebrae oficinas temáticas, Povo Cigano, como forma de ouvir a sociedade civil na elaboração de propostas visando à construção do PLAMPIR (Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), bem como articular e monitorar até a sua implementação no município.

De acordo com o subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos Ademar Vieira Júnior a Prefeitura de Campo Grande tem como objetivo geral, reduzir as desigualdades raciais no município, estabelecendo uma política de Estado com ações públicas permanentes,

“Reconhecemos as demandas específicas de povos e comunidades tradicionais residentes em Campo Grande, e trabalhamos nas demandas imediatas e áreas de atuação prioritárias. Temos como missão promover e articular o avanço das Políticas de Promoção da Igualdade Racial para a consolidação de uma sociedade realmente democrática no Município”, frisa Ademar Júnior.

O presidente da Sul-mato-grossense da Etnia Cigana (Romani), Pedro Nicoliche destaca que o evento dá vozes ao povo cigano. “Buscamos a valorização do nosso povo, e que eles tenham mais representatividade no município. Cigano é um povo e temos nossa cultura. Somos um povo e não uma religião. Somos laicos e cada um segue sua religião. Hoje nós buscamos apoio, reconhecimento e a implantação do dia do cigano”, comenta Pedro.

O evento contou com a presença da secretária Municipal de Cultura e Turismo Melissa de Tamaciro.