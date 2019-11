Prefeitura promove neste mês diversas agendas da consciência negra

No dia 20 de novembro comemoramos o dia de ZUMBI DOS PALMARES, líder negro que lutou pela liberdade e valorização de seu povo e do Quilombo dos Palmares, com a ajuda de outras personalidades guerreiras de nossa história.

Através da luta do Movimento Negro, o dia 20 de Novembro foi Instituído como o Dia Nacional da Consciência Negra como forma de promover a reflexão a respeito da verdadeira inserção da população negra na sociedade brasileira, bem como todo o racismo estruturado em cada esfera de poder, sendo também um convite para que observemos melhor, a história e entendamos, que a População Negra faz parte diretamente da Construção de nosso pais e devemos ter, para com todos, o respeito e a valorização de sai acessibilidade tão forte e presente na sociedade.

Entendendo que a Política Pública deve ser desenvolvida de forma a atender as demandas da população, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, e por intermédio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, promovem a agenda positiva com a ciência de mudança. Serão realizadas palestras, Rodas de Conversa e Colóquio como forma de proporcionar a reflexão e o melhor entendimento a respeito desta temática.

Agenda:

08/11- Palestra com ciência de mudança- 14hs Escola Municipal Adair de Oliveira- Piratininga.

12/11- Palestra com ciência de mudança- 9hs Escola Municipal Dantas Nunes

12/11- Palestra com ciência de mudança- 15hs Escola Municipal Dantas Nunes

18/11- Mesa redonda, implementação da Lei 10.639/03- 08hs UFMS

19/11- Palestra com ciência de mudança- 8hs CRAS Los Angeles

19/11- Reunião GT Plampir- 14:30 Centro Cultural José Otávio Guizzo

20/11- Colóquio Racismo Institucional- 8hs Agentes da Guarda Municipal, Auditório do IMPCG.

20/11- Mesa redonda ‘’Vozes Negras’’- 14hs UFMS

21/11- Palestra com ciência de mudança e apresentações de trabalhos dos alunos- 8:30hs Escola Municipal Elizio Ramires

21/11- Concerto especial, peças de compositores negros- 19hs Teatro Glauce Rocha

22/11- Palestra com ciência de mudança- 14hs Escola Estadual Arthur de Vasconcelos Dias

23/11- Samba de caboclo, noite de homenagem- 20hs AXE TAQUARUSSU

26/11- Palestra com ciência de mudança- 9:30hs- Escola Municipal Maria Lucia Passarelli

27/11- Palestra com ciência de mudança- 9:30hs- Escola Municipal José Mauro Messias

29/11- Curso de capacitação de empoderamento feminino- 8:00 ás 17:00- Furnas do Dionízio.