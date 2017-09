Divisão de Educação para o Trânsito promove na sexta o Dia Mundial sem Carro

Funcionários Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), participam nesta sexta-feira (22) do Dia Mundial sem Carro, promovido pela Divisão de Educação para o Trânsito. O grupo sairá do Terminal Guaicurus apresentando peça teatral para conscientização da população ao andar de ônibus, a pé ou de bicicleta.

A ação educativa começa a partir das 8 horas, quando percorrerão todos os terminais de ônibus de Campo Grande, entregando brindes e destacando a importância usar outro meio de transporte, que não seja o carro.

De acordo com a chefe de Divisão de Educação para o Trânsito, Ivanise Rotta, com menos carros nas vias existiriam menos acidentes e menos conflitos entre veículos, no caso, carros e motos.

“Durante a ação, vamos abordar as pessoas que estão dentro dos terminais de ônibus e perguntar para elas se sabem da importância do transporte coletivo. Vamos levar uma caixinha de pergunta numa caixinha. Quem acertar a pergunta vai ganhar um brinde – Sua Escolha faz a Diferença -. Serão distribuídas camisetas, chaveiros para que as pessoas se sintam importantes e compreendam seu papel enquanto passageiro de ônibus e pedestres na cidade. Estamos fazendo um apelo para a população e mostrar o quanto o trânsito fica melhor com mais fluidez, quando se faz a opção de usar outro meio de transporte que não seja o carro”, frisa Ivanise.

No dia 22 de setembro, comemora-se o Dia Mundial sem Carro, uma data voltada para conscientização sobre os problemas causados pelo uso constante de veículos automotivos pela população. Essa data foi instituída em 2000 em outras partes do mundo como World Carfree Day e começou a ser comemorada no Brasil a partir de 2001.

O deslocamento em veículos, apesar de ser muito prático para a maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades, atua negativamente na nossa qualidade de vida, pois causa problemas de saúde e até mesmo ambientais. Além disso, o número excessivo de carros atrapalha a mobilidade urbana, causando grandes congestionamentos, que desperdiçam nosso tempo e geram gastos excessivos com combustível.

O Brasil possui atualmente, em média, um carro para cada 4,4 habitantes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de sete milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição ambiental.

