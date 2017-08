Prefeitura promove na terça palestra sobre a agricultura familiar

Buscando uma organização produtiva e comercial da Agricultura Familiar do Município de Campo Grande, a Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, (Sedesc), promove na próxima terça-feira (8), no auditório da Esplanada Ferroviária o evento com o tema: “Oportunidade para a Agricultura Familiar.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, destaca a importância do evento cuja finalidade será ampliar o conhecimento dos agricultores familiares.

“Trata-se de uma oportunidade para esse público, conhecer, tirar duvidas e oportunizar o acesso a políticas públicas que podem contribuir para o desenvolvimento sócio econômico da Agricultura Familiar do Município”, diz Luiz Fernando.

O Evento, promovido pela Sedesc, consta de uma série de 05 palestras sobre temas relacionados às necessidades básicas da Agricultura Familiar como; Crédito para financiamento da produção; Mercado local de hortifruti, Políticas públicas de compras governamentais PNAE, PAA, Assistência Técnica e Critérios de credenciamento do pequeno agricultor para obter a DAP, Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de fortalecimento a Agricultura Familiar PRONAF.

Serviço:

Evento: Oportunidade para a Agricultura Familiar

Local: Gabinete da Esplanada Ferroviária, no auditório.

Avenida Calogeras esquina com a Avenida Mato Grosso.

Programação:

