Prefeitura promove Feirinha de Orgânicos no Shopping Bosque dos Ipês

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), em parceria com o Shopping Bosque dos Ipês, promove neste sábado (13) a Feirinha de Orgânicos.

O titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, destaca o estimulo ao consumo dos produtos orgânicos e, consequentemente, o apoio a agricultura familiar. “Esta é uma boa oportunidade de conhecer os produtos e prestigiar o trabalho dos agricultores”, avaliou.

Nas barracas de orgânicos serão comercializados alface, rúcula, tomate, almeirão e outros produtos de hortaliças. Da agricultura familiar serão disponibilizados aos consumidores o mel, produtos do Broto Fruto, com produtos da culinária do Cerrado e pães produzidos na panificadora dos assentamentos.

A feira acontece a partir das 15 horas, no corredor do Fácil, e conta com a parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e doShopping Bosque dos Ipês, que cedeu o espaço.

Veja Também

Comentários