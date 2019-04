Prefeitura promove feira cultural de valorização da cultura dos povos indígenas neste sábado

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) e da Coordenadoria de Defesa das Populações e Comunidades Indígenas realizará, neste sábado (13), no Mercado Municipal , a Feira Cultural de Valorização da Cultura dos Povos Indígenas. O evento começa a partir das 8 horas.

A feira integra a Semana da Consciência Cultural dos Povos Indígenas criada pela Lei Municipal 6.172 com a intenção de destacar a importância da cultura dos povos indígenas, visto que a mesma vem se perdendo ao longo do tempo. De acordo com a Lei, as atividades acontecem a partir de uma semana antes do Dia Nacional do Índio, comemorado dia 19 de abril, com eventos para promover a inclusão e a divulgação da cultura indígena.

Cultura e gastronomia

A feira vai contar com comidas, danças e artesanatos típicos da cultura indígena. Para o coordenador de Defesa das Populações e Comunidades Indígenas, Ivan dos Santos a semana é muito importante para os povos indígenas por contribuir com uma maior divulgação da riqueza cultural. “A população se envolve e passa a conhecer melhor a cultura com as apresentações artísticas, a gastronomia e os trabalhos dos artesãos indígenas. Além de ser uma semana dedicada a discussões de suma importância para a população indígena de Campo Grande”, comentou.

O subsecretario de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Júnior relata que a sanção desta lei e a realização de eventos mostram o comprometimento da atual gestão para oferecer visibilidade às conquistas obtidas. “Entre as conquistas estão o projeto Censo Cidadão, Regularização Fundiária , Projeto Qualifica Mais Indígena e os Jogos Indígena”.