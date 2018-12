Prefeitura promove evento para pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Campo Grande, por meio Secretaria de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, através da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e da Coordenadoria de Proteção a População em Situação de Rua e Política Sobre Drogas promoveu nesta sexta-feira (7) um evento em alusão a Semana Municipal de Direitos Humanos.

Denominado, Alimentando a Dignidade, o evento está em sua segunda edição e tem como primazia efetivar políticas públicas para a população em situação de rua e dependentes de substâncias psicoativas. Para isso, promoveu palestra com o Funsat Orienta e com Superintendência de Ações Preventivas ao Uso de Drogas – SESDE (Guarda Municipal).

“Dentro do nosso Projeto PAIC (Programa de Ação Integrada e Continuada) estamos caminhando a cada dia para reinclusão social e recuperação das pessoas dependentes químicas e em situação de rua, além de ofertarmos cursos profissionalizantes e a continuidade dos estudos através do EJA”. enfatizou o subsecretario de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Junior.

Projeto PAIC

Programa de Ação Integrada e Continuada – PAIC tem como intuito levar políticas públicas, facilitando o acesso as pessoas em situação de ria, aumentando o alcance dos serviços ofertados.

“Levando em conta o aumento da problemática no quesito da dependência química em nossa capital e sabedores da importância do trabalho das Comunidades Terapêuticas e Casas de Apoio que foi constatado pela COPRAD/SDHU, o PAIC terá este diferencial que é o acolhimento e o tratamento dos que assim aceitarem a oferta do mesmo”, explicou Ademar Junior.