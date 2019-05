Prefeitura promove curso Educação para o Trânsito para servidores municipais

Neste mês, como parte das ações do Movimento Internacional do Maio Amarelo, a prefeitura abre inscrições para o curso Educação para o Trânsito voltado para os servidores municipais. As inscrições podem ser feitas pelo sistema no portal do servidor, no endereço do Sistema de capacitação de Recursos Humanos (SCAP): https://bit.ly/inscrevascap até até a próxima segunda-feira (13).

O curso, promovido pela oromv terá a carga horária de 20 horas, sendo 12 horas presenciais e 8 horas a distância, com realização dos encontros presenciais na EE Joaquim Murtinho (Av. Afonso Pena, 2445) das 18h às 21h, nos dias 14, 16, 21 e 23 de maio.

O curso, que será ministrado pela chefe de Educação para o Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Ivanise Rotta, busca formar agentes multiplicadores de educação para o trânsito com foco na ética e cidadania. No total, estão disponibilizadas 50 vagas.

Movimento Maio Amarelo

O Movimento Internacional Maio Amarelo nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. É um movimento internacional de sensibilização para redução de acidentes de trânsito. Este ano o tema é “No Trânsito, o sentido é a vida”, aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito e recomendado na Resolução Nº 771, de 28.02/ 2019. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, isto é, estimular a participação da população, empresas, governos e entidades.

O Observatório Nacional de Segurança Viária desenvolveu, para este ano, o mote com a proposta que os adultos ouçam o conselho dado por uma criança, que com sua ingenuidade e inexperiência perante a vida, tem uma percepção e absorção do que é certo e errado com mais eficácia, sem filtros. A campanha teve sua inspiração nos cinco sentidos humanos, numa alusão à sinalização de trânsito, ou seja, o trânsito é feito de sentidos.

Serviço: mais informações sobre o curso – pelo telefone 98405-8596