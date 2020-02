Prefeitura promove Curso de Linguagem e Ciências Exatas para os servidores municipais

A Prefeitura de Campo Grande neste primeiro semestre de 2020 estará realizando por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), os cursos de Linguagem e Ciências Exatas, que serão promovidos pela Escola de Governo de Campo Grande ‘Luiz Alexandre de Oliveira’, e coordenados pela Gerência de Capacitação Profissional, para capacitar os servidores municipais.

As inscrições iniciaram dia 12 de fevereiro e continuarão abertas até o dia 02 de março de 2020. Os cursos são semestrais e a inscrição é efetuada pelo Sistema de Capacitação de Recursos Humanos da EGOV-CG – SCAP WEB, no link: http://apl03.pmcg.ms.gov.br:8070/portalegovzk/scap-app/#/home, mais informações pelo telefone (67)98457-0953.

Fazem parte dos cursos de Linguagem: Língua Portuguesa, Redação, Libras, Língua Espanhola, Língua Inglesa. Quanto a Ciências Exatas são os cursos de Matemática e Raciocínio Lógico. Os cursos iniciaram na última segunda-feira (17), e por serem semestrais com carga horária mínima de 40h/a, ocorrem uma vez por semana na Escola Municipal Professor Arlindo Lima, das 18h30min às 20h30min.

De acordo com a Diretora Egov-CG, Sônia Lira, a Lei Municipal n. 5.949, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Campo Grande para o quadriênio de 2018 a 2021, especifica a valorização do servidor por meio de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional. “O servidor ao adquirir conhecimento, se tornará seguro e confiante para desenvolver suas atividades no âmbito laboral, com agilidade e satisfação pessoal”, ressalta a diretora da Egov-CG. Conforme a diretora, foi elaborado um questionário solicitando quais cursos o servidor tem interesse. O questionário se encontra no link: http://bit.ly/egovcg2020.

Segundo o titular da Seges, secretário Agenor Mattiello, os cursos serão promovidos conforme a necessidade dos servidores e interesse da administração pública municipal.”Tenho plena convicção de que o conhecimento técnico e comportamental e o aprendizado contínuo, são vetores de transformação das atitudes e ações dos servidores. Ao se apropriarem de um capital intelectual que os levará à eficiência e eficácia no desenvolvimento de suas atribuições laborais, promovem a autovalorização otimizando as competências e realizam um atendimento de excelência ao contribuinte”, destaca Mattiello.

É importante porém, que antes de fazer sua inscrição o servidor consulte o edital dos cursos: http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/EDITALN.001.2020-CURSOS LINGUAGEM-E-CI%C3%8ANCIAS-EXATAS.pdf

Para a realização dos cursos, a Prefeitura Municipal de Campo Grande conta com as seguintes parcerias: UFMS; Semed/Cefor; IMPCG; IMCG; ISMAC; Sesau; Agetran; Agetec; UNIGRAN e Câmara Municipal de Campo Grande.