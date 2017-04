Prefeitura promove curso de horta na aldeia indígena Água Bonita

Durante três dias, moradores da comunidade indígena da Aldeia Água Bonita participaram do curso de Implantação e Manejo Básico de Horta. Na capacitação, os indígenas tiveram aulas teóricas sobre a importância e conceito de nutrição de solo, tipos de horta, classificação das hortaliças, preparação e adubação de solo, concluindo com aulas práticas de construção e plantio. Nesta quarta-feira (19), aconteceu a solenidade de encerramento com entrega de certificados.

A capacitação foi promovida por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Estado de Mato Grosso do Sul (FETTAR) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI).

De acordo com a subsecretária Carla Stephanine, o curso vai propiciar aos indígenas meios e conhecimento para o desenvolvimento da produção de alimentos para consumo próprio e comercialização.

“Agradecemos a comunidade pelo comprometimento com o curso, sendo concluído num dia tão importante como esse, o Dia do Índio, podendo apoiar a preservação de sua cultura, a qual é muito ligada à terra”, expôs a subsecretária.

“Esse curso foi importante para nossa comunidade, que utiliza a terra como meio de sustento e esperamos que a prefeitura possa sempre estar presente, trazendo cursos e assistência para nós”, disse o Cacique Nito.

O secretario da SEDESC, Luiz Fernando Buainain, destacou o apoio da secretaria com o fornecimento de maquinário e doação de caixa d’água para a comunidade.

O projeto também teve parceria com a Casa da Semente, com a doação de mudas e sementes.

Participaram do encerramento do curso, o instrutor do SENAR, Lucas Teixeira, e o representante das Federações FETTAR e FETAGRI, Alessandro Hidalgo.

