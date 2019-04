Prefeitura promove curso de gestão e repasses de convênios na Escola Municipal de Governo

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Secretaria de Municipal de Gestão, realizou na semana de 22 a 26 de abril de 2019 o curso de “Elaboração de Projetos e Sistema de Gestão de Convênios e Repasse-SICONV”, com o objetivo de qualificar os servidores públicos municipais na elaboração de projetos e captação de recursos.

O curso foi promovido pela Escola de Governo de Campo Grande “Luiz Alexandre de Oliveira”, e ofertado por meio Gerência de Capacitação Profissional, uma das gerências de formação da EGOV.

O curso com carga horária de 20 horas, ocorreu na sala de tecnologia da UNIGRAN, parceira da Prefeitura de Campo Grande, e foi oferecido no período vespertino durante cinco dias, aos servidores da administração municipal que atuam nos seguintes setores: planejamento e projetos, financeiro, convênios e contrato de repasse, bem como outros ligados à captação de recursos.

Para o economista e palestrante Ângelo Mateus Prochmann, a realização do curso de elaboração de projetos e uso do SICONV é uma demanda constante da Prefeitura. “Este cursos possibilita o avanço na competitividade, elaboração de convênios e contratos de repasse com mais consistência, com possibilidades de aprovação, o que possibilita a captação de recursos nas principais fontes”, completa Ângelo.

A servidora Andrea Gomes de Carvalho, lotada na Casa da Mulher Brasileira, participou do curso e pontuou, “a importância de fazer na modalidade presencial, devido a utilização de uma metodologia interativa e participativa, onde o foco foi a interpretação da legislação alinhado à demonstração das funcionalidades do SICONV”, conclui.

Para a diretora da Escola de Governo de Campo Grande, professora Sônia Lira, é fundamental a atuação da Escola de Governo na formação e qualificação dos servidores públicos municipais, principalmente nessa temática tão essencial na captação de recursos, que impacta no desenvolvimento do nosso município.