Prefeitura promove curso de artesanato a mães da instituição Juliano Varela

A Prefeitura de Campo Grande, por iniciativa do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), ministrou nesta terça-feira (29) curso de confecção de tapetes às mães dos alunos da Instituição Juliano Varela, que além de proporcionar ocupação durante o tempo em que esperam seus filhos, oferece a oportunidade de geração de renda.

O curso faz parte do Programa “Mãos que Levantam”, que tem como objetivo implantar ações e projetos de caráter humanitário e social nas comunidades carentes da Capital, e capacitou 30 mães na instituição.

A presidente do Conselho Gestor do FAC, Tatiana Trad, disse que além do curso oportunizar a geração de renda, funciona como uma terapia para essas mulheres que dedicam seu tempo exclusivamente aos seus filhos.

“Esse é um projeto que está no meu coração desde que eu entrei no FAC, que é levar os cursos para comunidade, onde ela está necessitando. Essas mães estão aqui, cuidando de seus filhos, e muitas vezes ficam ociosas, esperando eles fazerem seus tratamentos, suas atividades. Tivemos essa oportunidade de estar aqui no Juliano Varela e trazer esse curso, onde elas podem estar se capacitando e tendo uma oportunidade de ter uma renda, enquanto esperam por seus filhos”, disse.

Maria Aparecida Rozatti, 60 anos, mãe do Fernando, 38 anos, terceiro aluno matriculado na instituição, disse que está muito feliz com a oportunidade de aprender um novo ofício. “Acho muito importante aprender coisas novas, pois a nossa rotina muitas vezes é difícil pelo fato de que nossos filhos demandam nossa atenção integral. Teremos agora a oportunidade de utilizar nosso tempo enquanto aguardamos aqui na escola, além de poder ajudar na renda também”, contou Maria.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância do FAC na oferta de cursos à comunidade, proporcionando mais do que momentos de lazer, mas uma ocupação séria, que pode se tornar remunerada, ajudando na renda familiar.

Juliano Varela

A Sociedade Educacional “Juliano Fernandes Varela” é uma instituição filantrópica que presta atendimento assistencial e educacional para crianças, adolescentes e jovens com Síndrome de Down e oferece atendimento e orientação psicológica às famílias.

