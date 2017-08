Prefeitura promove curso antissuborno para servidores municipais

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges) e Diretoria de Compras e Licitações (Dicom), promovem nesta quarta e quinta-feira o curso de “Sistemas de Gestão Antissuborno”, ministrado pela Drª Dilma Pimentel.

O principal objetivo do curso é estabelecer requisitos e fornecer orientações para um sistema de gestão concebido para ajudar uma organização e prevenir, detectar e responder ao suborno, cumprindo com a legislação.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Cardoso, destaca a importância do curso para os servidores da prefeitura.

“O curso traz normas técnicas elaboradas por especialistas e que coadunam com o que o prefeito Marquinhos Trad quer para a administração: a transparência de todos os atos. Integrando sistemas e modificando processos, a possibilidade de intervenção humana diminui e, consequentemente, todos os atos se tornam mais transparentes e corretos”, frisa Paulo.

Durante esses dois dias de curso serão abordados pela Drª Dilma Pimentel diversas atividades de organização, entre elas: o suborno nos setores públicos, suborno por organização, suborno pessoal da organização em relação as atividades de organização, suborno de parceiros de negócio e suborno direto e indireto.

O secretário-adjunto da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, Luciano Martins, lembra que o curso vem de encontro com a gestão do prefeito Marquinhos Trad. “Desde o inicio da gestão o prefeito demonstrou interesse em ter uma gestão transparente e para isso criou a Controladoria. Este curso que estamos participando com outras secretarias reforça o compromisso da Prefeitura em capacitar os servidores públicos para uma gestão que é integrada por meios de comunicação e sistemas. Isso mostra que a administração tem trabalhado ser mais transparente e mostrando seu valor para a sociedade de um modo geral”, declarou Luciano.

Participam do curso o diretor geral de Compras e Licitação (Dicom), Ralphe Cunha Nogueira, representando a Secretaria Municipal de Gestão (Seges), Eduardo Rodrigues, servidores da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças (Sefin) e Procuradoria-Geral do Município (PGM).

