Prefeitura promove capacitação para os cuidadores sociais das Unidades de Acolhimento

Com o intuito de melhor atender as demandas específicas do público infantil assistido nas Unidades de Acolhimento Institucional do município de Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove até amanhã (16) uma capacitação voltada aos cuidadores sociais.

As atividades, que tiveram início nesta quinta-feira (15), são coordenadas pela Superintendência de Proteção Social Especial e Gerência da Rede de Proteção Social Especial da Alta Complexidade, vinculadas a SAS, e terá como tema “Cuidados básicos nas fases do desenvolvimento infantil”.

O conteúdo que será contemplado na capacitação busca amparar profissionais que atendem demandas específicas nos cuidados de crianças de 0 a 12 anos, que no momento se mantêm afastadas do núcleo familiar, por medida de proteção, em razão de situações diversas, tais como abandono, ameaça ou violação de direitos e em situação de risco pessoal ou social. Tal público por vezes é acolhido em situações de extrema fragilidade emocional e de saúde física, o que exige conhecimentos e cuidados básicos da parte de quem o assiste.

O encontro contará com a presença da Enfermeira Cláudia Tejeda, que será responsável por ministrar a capacitação dos cuidadores das Unidades I e II, no que concerne às fases do desenvolvimento infantil.

A Gerente da Alta Complexidade da SAS, Adriana Gonçalves Lasalvia Fabretti, considera que “a capacitação faz-se necessária para que os cuidadores possam desenvolver suas atribuições e ampliar o conhecimento destes sobre demandas específicas encontradas no ambiente de trabalho, para que assim possam se qualificar e atuar com maior manejo e habilidade”.

Os temas abordados são conteúdos das fases do desenvolvimento infantil: rotinas de cuidados e atendimento na 1ª fase infantil; as principais doenças e quais os riscos nessa fase; cuidados básicos durante a manipulação do RN; riscos durante as mamadas; higienização e esterilização dos utensílios utilizados; sono e alterações, conforme desenvolvimento; estimulação da alimentação; início da pré-adolescência, a construção da autoimagem e cuidados relacionados.

Para a vice-prefeita Adriane Lopes, que participou do primeiro dia, as atividades influenciam diretamente no melhor processo de formação das crianças. “Viver é um aprendizado diário, que depende vitalmente de um cuidador, que acaba apresentando um mundo repleto de cores, formas e cheiros. Além disso, os cuidadores se tornam a primeira referência de amor para essas crianças, que se desenvolvem emocionalmente. Essa é a principal razão pela qual me orgulho dessa parceria com a SESAU em proporcionar essa oportunidade que fará toda a diferença no futuro”, analisou.

O secretário municipal da Assistência Social, José Mário Antunes da Silva, explica que a SAS propicia a oportunidade da formação, capacitação e qualificação. “Principalmente quando há parceiros, nesse caso com a Sesau, para que os nossos servidores, que estão fazendo o cuidados primordiais para com as nossas crianças e adolescentes acolhidas, tenham a disposição em aprender e trocar informações com outras unidades, o que é de suma importância. E a SAS tem esse olhar diferenciado”, concluiu.